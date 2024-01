Mniejsze opóźnienia polskich pociągów? Pomóc ma sztuczna inteligencja

Program pilotażowy AI Shield, to efekt współpracy Straży Ochrony Kolei i ośrodka badawczo-rozwojowego IDEAS NCBR, który specjalizuje się w sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. Informacje na ten temat zostały opublikowane na stronie internetowej IDEAS NCBR. System ten, oparty na sztucznej inteligencji, ma na celu wspomóc Straż Ochrony Kolei w wyznaczaniu najbardziej efektywnych tras patroli.

AI może pomóc polskiej kolei

Komendant główny SOK, dr inż. Józef Hałyk, wypowiedział się na ten temat w komunikacie prasowym: "Podpisane porozumienie pozwoli na wypracowanie odpowiednich narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, w tym do prewencji zdarzeń niepożądanych. Przyczyni się to do zwiększenia skuteczności wykrywania sprawców wykroczeń, dewastacji i innych działań wymierzonych w infrastrukturę kolejową, będącą pod nadzorem Straży Ochrony Kolei".

AI Shield to oprogramowanie, które zostało stworzone przez zespół badaczy z IDEAS NCBR. Działa ono na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji. Wspólne prace będą oparte na danych i analizach przygotowanych przez Straż Ochrony Kolei. Na ich podstawie, program pod okiem naukowców, ma zoptymalizować środki ochrony SOK, w tym patrole zmotoryzowane i piesze. Dodatkowo, ma to przyczynić się do zwiększenia wykrywalności sprawców wykroczeń i przestępstw na kolei.

Dr Tomasz Michalak, lider zespołu badawczego "AI dla bezpieczeństwa", który w IDEAS NCBR zajmuje się m.in. budowaniem systemów zarządzania ochroną infrastruktury krytycznej, wypowiedział się na ten temat: "By zmaksymalizować możliwości ochrony obszaru kolejowego, konieczne jest wdrożenie rozwiązań zbudowanych specjalnie na potrzeby SOK, opartych na SI i wykorzystujących najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu analizy dużych zbiorów danych".

System sztucznej inteligencji ma na celu wsparcie funkcjonariuszy SOK w codziennej służbie. Algorytmy są w stanie znacznie szybciej niż człowiek znaleźć optymalny sposób wykorzystania zasobów ochrony w konkretnej sytuacji. Dobrym przykładem jest konieczność wyboru odpowiednich działań, przy ograniczonej liczbie funkcjonariuszy, w tak złożonym obszarze kolejowym, jak rejon aglomeracji warszawskiej. Decyzje podejmowane przez człowieka mogą być schematyczne i przewidywalne dla sprawców przestępstw.

Dr Michalak zauważa, że "Wbrew pozorom ludzie nie radzą sobie dobrze z zadaniami, w których trzeba podejmować decyzje w sposób losowy". Dodaje, że sztuczna inteligencja potrafi przygotować nieprzewidywalne plany obronne, co utrudnia przestępcom i sprawcom wykroczeń skuteczne działania.

Twórcy AI Shield przekonują, że bezpieczniejsze pociągi to mniejsze opóźnienia. Dzięki optymalizacji tras patrolowych strażnicy, bez zwiększania liczby patroli, będą mogli działać tak, by np. minimalizować ryzyko kradzieży trakcji. To z kolei przełoży się na redukcję opóźnień pociągów.

Komendant Hałyk dodaje: "Głęboko wierzę, że połączone siły Straży Ochrony Kolei oraz IDEAS NCBR doprowadzą do osiągnięcia wyjątkowych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym".