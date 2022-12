Mimo wysokiej inflacji Polacy kupują w sieci na potęgę. Dlatego warto reklamować się w internecie

Według najnowszego raportu marketingowego portalu Interaktywnie.com pt. "Reklama w internecie 2022-2023", po 2021 roku polski rynek reklamy zwiększył wartość o 16,2% względem roku poprzedniego i aż o 7% wobec roku 2019. To oznacza, że po pandemicznym osłabieniu nie ma śladu. Wszystkie sektory, z wyjątkiem motoryzacji i sektora produktów do użytku domowego, zwiększyły budżety reklamowe w 2021 roku.

W ubiegłym roku sektor handlowy był najważniejszą siłą napędową rynku reklamy. Budżety reklamowe tego sektora wzrosły o 26,6% wobec 2020 r. i blisko 35% w porównaniu z rokiem 2019. Wśród firm z tego sektora w pierwszej piątce znalazły się sieci marketów oferujących sprzęt elektroniczny: RTV AGD, Euro-Net i Mediaexpert, a także Lidl, Biedronka i przedstawiciel e-commerce, Grupa Allegro.

Kolejnym filarem rynku reklamy pozostawał niezmiennie sektor farmaceutyczny, który w 2021 roku również zwiększył wydatki (o 3,7%).

Jednak wobec 2019 roku, oznacza to wciąż spadek o 4,1%.

Trzeci z kolei największy sektor żywność zwiększył wydatki o 10,7% wobec 2020 r. i jest to poziom porównywalny z 2019 r.

W 2021 r. niewielkie spadki wydatków odnotowała motoryzacja (mniej o 0,7% wobec 2020 r.) oraz produkty do użytku domowego (dynamika -2,5%).

Jak czytamy w raporcie Interaktywnie.com, globalny rynek reklamowy będzie nadal się opierał ekonomicznym perturbacjom na tyle, że globalne wydatki na promocję wzrosną o 7,3%. To nieco poniżej 8-proc. prognozy z czerwca 2022 roku, ale wciąż oznacza, że reklamodawcy właśnie w internecie widzą sposób na to, by zdobywać klientów, ograniczających swoje wydatki.

Ta "odporność" utrzyma się w 2023 roku głównie dzięki ekspansji nowych kanałów, takich jak reklama w usługach subskrypcji wideo na żądanie (SVOD).

W 2021 roku wartość budżetów internetowych (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wzrosła o 21,8% - to o ponad 0,8 mld zł więcej niż przed rokiem, co dało blisko 4,5 mld zł.

Internet stabilizuje się na pierwszym miejscu w "media miksie", wyprzedzając telewizję. Konsekwentnie rosną wydatki na wszystkie formy reklamy, najszybciej na reklamę displayową i video, nieco wolniej na reklamę w wyszukiwarkach.

Wideo rządzi reklamą online

To jednak wideo staje się dominującym formatem w reklamie online. W 2022 roku ponad 82 proc. wszystkich treści online będą stanowić treści wideo, bo to forma najchętniej konsumowana przez użytkowników, a co za tym idzie - najbardziej wspierana przez social mediowe algorytmy, ostatnio głównie TikTok-a. Jego format krótkich filmików jest właśnie masowo kopiowany przez inne platformy społecznościowe i wcielany do macierzystych platform, czy to pod postacią instagramowych Reelsów czy youtube'owych Shortów.

Naśladowanie TikTok-a, który już teraz wyparł Snapchata z pozycji ulubionej społecznościowej aplikacji nastolatków z USA, ma zresztą głęboki sens. Mimo że to wciąż Instagram wygrywa zaangażowaniem odbiorców, 89% respondentów twierdzi, że TikTok-a używa przynajmniej raz w miesiącu - tak wynika z ankiety Piper Sandler "Taking Stock With Teens". Prognozuje się, że globalne przychody z reklam w tej aplikacji wzrosną trzykrotnie do 11,64 miliarda dolarów na koniec 2022 roku. To oznacza, że TikTok będzie zarabiał więcej niż Snapchat i Twitter, a ponad połowa tych przychodów ma pochodzić z USA.

