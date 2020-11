Milionerzy. Pytanie o psy zaskoczyło uczestnika. Publiczność nie pomogła

Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, uczestnik zapewnił sobie gwarantowany tysiąc złotych. Niestety, kolejne zagadnienia sprawiły mu o wiele więcej trudności. Po skorzystaniu z telefonu do przyjaciela, a także losowym odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi, pan Krzysztof uporał się z pytaniem za 2 tysiące złotych. Do dalszej gry przystępował więc z jednym kołem ratunkowym. Okazało się, że musiał go użyć już przy kolejnym pytaniu. Brzmiało ono następująco: