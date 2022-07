MiG-17PF na sprzedaż. Radziecki samolot myśliwski może być twój

MiG-17 (w kodzie NATO "Fresco") to radziecki samolot myśliwski, opracowany jako następca MiG-15. Jego projektanci chcieli stworzyć maszynę, która będzie latać szybciej i jednocześnie zostanie pozbawiona błędów występujących w MiG-15. Biuro projektowe Mikoyan-Gurevich (MiG) rozpoczęło prace nad nowym samolotem myśliwskim w 1949 r. W 1950 r. oblatano pierwszy prototyp, pod koniec 1951 r. ruszyła produkcja MiG-17, a dostawy do radzieckich sił powietrznych rozpoczęły się w 1952 r.

MiG-17PF to maszyna wyposażona w jeden silnik turboodrzutowy WK – 1F, o długości 11,36 m, wysokości 3,80 m i rozpiętości skrzydeł 9,63 m. Masa własna tego samolotu to 4100 kg, a masa startowa 6100 kg. Zasięg MiG-17PF to 1300 km, a w modelach z podwieszanymi zbiornikami paliwa - 1930 km. W uzbrojeniu maszyny można znaleźć jedno działko N-37D kal. 37 mm oraz dwa działka NR-23 kal. 23 mm. Dodatkowo samolot może przenosić 500 kg uzbrojenia pod skrzydłami (np. bomby OFAB-100, RBK-250, rakiety niekierowane S-5M czy S-5K) lub 2 zbiorniki paliwa po 400 litrów.

Oferty kupna można zgłaszać do 29 sierpnia. Marek Zaręba, prezes OSM, którego cytuje Radio Ostrowiec, przekazał, że MiG-17PF cieszy się dużym zainteresowaniem, ale przy wyborze jego nabywcy najważniejszym kryterium nie będzie cena. Istotne, aby radziecki samolot myśliwski pozostał w dobrym stanie przez co najmniej 10 lat. Wiążę się to z koniecznością zabezpieczenia, regularnego remontowania i konserwowania maszyny. Warto również zaznaczyć, że to kupujący poniesie koszty załadunku i transportu ważącego ponad cztery tony samolotu.