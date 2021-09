Medyczna dumka na dwa serca. Tętno ludzi słuchających tej samej historii ulega synchronizacji

Badania przeprowadzone w kilku placówkach – Paris Brain Institute, College of New York oraz University of Birmingham – dowiodły, że kiedy ludzie są wystawieni na te same "bodźce narracyjne", ich serca zaczynają bić w podobnym rytmie. Innymi słowy, jeśli słuchamy jakiejś ciekawej historii lub oglądamy film z osobą towarzyszącą, nasze tętna w końcu ulegną dostrojeniu.