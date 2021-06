Meduza z akwarium okazała się nieznanym gatunkiem

Meduzy to parzydełkowce zamieszkujące morza i oceany całego świata. Średnice największych należy podawać w metrach; z kolei najmniejsze (Staurocladia i Eleutheria) nie przekraczają pół milimetra. Pochodząca z Pacyfiku Tima nigrannulata mierzy 2,3 do 4,6 centymetra, więc należy ją zaliczyć do morskich maluszków.