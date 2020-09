Mecz Apollon Limassol - Lech Poznań. Gdzie oglądać online?

Już dziś, 23 września o godzinie 18:00 rozpocznie się mecz, w którym zmierzą się Apollon Limassol i Lech Poznań. Będzie to III runda eliminacji do Ligi Europy, a dzisiejsze spotkanie zdecyduje o awansie do IV rundy. Gdzie obejrzeć mecz online?

Lech Poznań (PAP/EPA, Fot: PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU, KATIA CHRISTODOULOU)