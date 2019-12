Masywna asteroida zbliża się do Ziemi. NASA ocenia, czy czeka nas "koniec świata"

NASA ostrzegła, że już dzisiaj 17 grudnia, asteroida zbliżona rozmiarami do Wielkiej Piramidy w Gizie znajdzie się w sąsiedztwie Ziemi. Czy kosmiczna skała może sprowadzić "koniec świata"?

Według Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) do Ziemi zbliża się asteroida XF 2019 z prędkością ponad 85 000 km/h. Kosmiczna skała ma ok. 140 m średnicy i mimo że została sklasyfikowana do grupy Apollo, to nie stanowi ona zagrożenia dla życia na naszej planecie.