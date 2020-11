Mars był pełen wody, jeszcze zanim na Ziemi pojawiło się życie. Nowe badania

O tym, że Mars był kiedyś znacznie wilgotniejszy niż teraz, wiadomo już od dawna. Jednak naukowcy wciąż mają problem z ustaleniem, kiedy i w jaki sposób doszło do powstania wody na Czerwonej Planecie. Nowe badania mogą pomóc odpowiedzieć na te pytania.

Najnowsze badania, opublikowane w Science Advances, sugerują, że Mars był pełen wody około 4,4 mld lat temu. To oznacza, że woda na Czerwonej Planecie pojawiła się znacznie wcześniej, niż sądzono. Nowe odkrycie zostało oparte na analizie meteorytu o nazwie NWA 7533, znalezionego na Saharze i przypuszczalnie pochodzącego z Marsa.

Utlenianie niektórych minerałów wewnątrz meteorytu wskazuje na obecność wody na Czerwonej Planecie. Naukowcy są zdania, że może to potwierdzać, że pojawiła się ona nawet 700 mln lat wcześniej, niż podawały wcześniejsze badania. Podkreślają, że może to mieć duże znaczenie na naszą wiedzę na temat formowania się planet, w tym Ziemi.

Planetolodzy są żywo zainteresowani historią wody na planetach i księżycach. Jedną z największych zagadek jest to, czy woda powstaje naturalnie w procesie formowania się planet, czy też jest wynikiem uderzeń asteroid, po tym jak ciało niebieskie już się ukształtuje.

Starożytne skały, takie jak NWA 7533, mogą pomóc naukowcom poznać m.in. skład formujących się planet. W tym przypadku charakterystycznym znakiem, będącym potwierdzeniem obecności wody na Marsie jest utlenianie się niektórych minerałów.

Zdaniem ekspertów, nie ma innej możliwości, by do utleniania tych minerałów mogło dojść, gdyby na Czerwonej Planecie nie było wody. To odkrycie jest najstarszym znalezionym dotychczas dowodem na to, że na Marsie istniała woda jeszcze zanim na Ziemi pojawiło się życie. Jednocześnie sugeruje, że faktycznie woda może pojawiać się już w czasie wczesnego formowania się planet.

Woda a kształtowanie się życia

Naukowcy interesują się powstawaniem wody we wszechświecie przede wszystkim dlatego, że wraz z jej pojawieniem się, istnieje duża szansa na narodziny życia. Najstarsze zapisy życia na Ziemi pochodzą sprzed ok. 3,5 mld lat, tak więc odkrycie, że na Marsie woda mogła pojawić się znacznie wcześniej, daje naukowcom duże pole do kolejnych badań.

Eksperci próbują przede wszystkim dowiedzieć się, w jakiej formie i do kiedy woda była obecna na Czerwonej Planecie. Jedno z ostatnich badań sugeruje, że na Marsie mogła istnieć zarówno woda w stanie ciekłym, jak i lód powierzchniowy.

W najnowszych badaniach naukowcy zwracają dodatkowo uwagę na skład chemiczny marsjańskiej atmosfery w czasie, gdy istniała tam woda. Wysoki poziom wodoru mógł być na tyle wysoki, że lód mógł się stopić, co by stworzyło warunki do powstania życia na Marsie.