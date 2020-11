Mapy Google źródłem ciekawych danych: tak poruszają się Polacy w czasie pandemii

Jak się okazuje, w czasie pandemii COVID-19 zainteresowanie transportem publicznym spadło o 19 proc. O 20 proc. wzrosła natomiast liczba przejazdów rowerami i nieznacznie podróży samochodami, a to wciąż najpopularniejszy środek transportu w Polsce.

Z danych można także odczytać godziny, w których Polacy najchętniej odwiedzają konkretne miejsca. Z danych Map Google wynika na przykład, że restauracje w dobie pandemii były najchętniej odwiedzane w soboty o godzinie 18:00 (oczywiście do czasu, nim je zamknięto), a najrzadziej w poniedziałki.

Maj zachęcił natomiast Warszawiaków do odnawiania mieszkań i domów – liczba wyszukiwań sklepów z akcesoriami do domów i ogrodów wzrosła w tym miesiącu aż o 73 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Więcej podobnych informacji można znaleźć na stronie Google'a.