Mapa koronawirusa pokazuje prawie 120 tys. ofiar. W Polsce już 25 zakażonych

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 rośnie na niemal całym świecie. Coraz trudniej opanować epidemię we Włoszech i Iranie. Również w Polsce pojawiły się kolejne przypadki zachorowań - jak wygląda sytuacja?

Ostatnie badania dowodzą , że o wiele trudniej jest szybko diagnozować zakażone osoby, ponieważ okres inkubacji wirusa trwa od 5 do 12 dni. To jeden z powodów, dla których WHO apelowało władzo o zintensyfikowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.

Koronawirus w Polsce

- Z punktu widzenia ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa to jest niezwykle istotne i ważne, żebyśmy bardzo odpowiedzialnie i poważnie podchodzili do kwarantanny - dodał. - To nie jest czas wolny, czas, kiedy możemy wyjść do sklepu, z psem na spacer lub pójść po bułki. To jest czas, kiedy musimy być w domu, w miejscu gdzie powinniśmy przebywać.