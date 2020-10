Manul z poznańskiego zoo znaleziony. Ukrywał się niedaleko ogrodu zoologicznego

Informacje o ucieczce manula z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu pojawiły się we wtorek (13 października). Pracownicy zoo przekazali, że zwierzę uciekło kilka dni wcześniej. Apelowali też do mieszkańców miasta, aby wsparli poszukiwania i kontaktowali się z zoo, jeśli zauważą gdzieś manula.

Manul z poznańskiego zoo

Uciekinier jest już bezpieczny

Manul stepowy to mały, drapieżny ssak z podrodziny kotowatych. W zależności do gatunku, na wolności można go spotkać m.in. w Chinach, Mongolii, Nepalu, Iranie, Pakistanie czy Kazachstanie. Manul z poznańskiego zoo był jednym z szóstki rodzeństwa, która urodziła się w niewoli. Było to ważne wydarzenie, bo gatunek jest zagrożony wyginięciem, a zwierzęta są trudne w hodowli. Na szczęście historia Magellana zakończyła się szczęśliwie.