Manekin może krzyczeć z bólu. Realistyczne fantomy dla studentów

Manekiny mają mimikę twarzy i ton głosu, które mogą być kontrolowane z poziomu iPada. Po odpowiednim ustawieniu parametrów można zmusić kukłę do płaczu lub na przykład kaszlu, zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, z którym studenci powinni sobie poradzić. Przeznaczone do treningu zastrzyków obszary wypełnione są u fantomów gąbką. Środowisko, w którym studenci zajmują się manekinami zaadaptowane jest tak, by przypominać rzeczywisty oddział szpitalny. Wszystko po to, aby rozwijać wśród uczących się adeptów medycyny umiejętności miękkie niezbędne do opieki nad prawdziwym pacjentem.