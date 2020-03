Mamy 2020 rok a ludzie dalej rozsyłają łańcuszki. "Taniec papieża" to stary żart

Litości, w 2020 roku nabierać się na tak kiepski wabik?

W najnowszej, odświeżonej wersji, łańcuszek brzmi tak: "Właśnie otrzymaliśmy to od naszego informatyka !!! Jeśli znasz kogoś używającego WhatsApp, możesz to przekazać. Kolega z IT powiedział, że jutro pojawi się film z WhatsApp o nazwie martinelli, nie otwieraj go, włamuje się do twojego telefonu i nic go nie naprawi. Szerz nowinę. Jeśli pojawi się komunikat o aktualizacji Whatsapp do Whatsapp Gold, nie klikaj !!!!! Poinformuj wszystkie kontakty z listy, aby nie otwierały filmu o nazwie „Taniec papieża”. Jest to wirus, który formatuje Twój telefon. Uwaga, jest to bardzo niebezpieczne. Ogłosili to dzisiaj w radiu BBC. Wyślij tę wiadomość do jak największej liczby!" - to oczywiście wszystko kłamstwo.