Maleńki wybuch na Słońcu umykał naukowcom przez lata. Udało się go "złapać"

Shah Bahauddin udało się uwiecznić pełny proces powstawania, wybuchu i gaśnięcia nanoflary, który jest niezwykle łatwy do przeoczenia. Obserwacja może przyczynić się do rozwiązania niewyjaśnionego do tej pory zjawiska, które powoduje, że korona słoneczna jest zdecydowanie gorętsza niż powierzchnia Słońca. Podczas gdy atmosfera Słońca ma temperaturę 6000 Kelvinów, to temperatury w koronie dochodzą do kilku milionów Kelvinów.