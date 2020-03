Magda Gessler napisała o cebuli. Dostała nominację do "Biologicznej Bzdury roku 2020"

Magda Gessler to dla wielu ogromny autorytet kulinarny. Niestety za wpis na Facebooku dotyczący niecodziennych właściwości i zastosowania cebuli została nominowana do "Biologicznej Bzdury roku 2020".

Tym razem Gessler postanowiła podzielić się długim wpisem dotyczącym cebuli. Opisała nieprawdopodobną historię o tym, że ... cebula chroni przez wirusami. Jednak wcale nie chodzi o jej jedzenie - wystarczy ją położyć w mieszkaniu a wirusy się do niej "przykleją". Dowodzić temu mają badania z 1919 roku.

Jak na tę informację zareagowali internauci? Celebrytka dostała nominację do "Biologicznej Bzdury roku 2020". "To tylko teoria" podkreśla, że cebula nie chroni przed wirusami. Co więcej historia, na którą powołuje się Gessler jest nieprawdziwa, ponieważ w 1919 roku nie było możliwe przeprowadzenie badań, o których pisze restauratorka.