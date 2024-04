Ma niezwykłe oczy. Gdyby miał je człowiek, ważyłyby 100 kg

Mowa nie o byle jakich oczach. Gdyby stosunek wagi oczu do całej głowy Alciopidae był taki sam u ludzi, nasze gałki oczne ważyłyby łącznie 100 kg (50 kg każda). Po co więc tym morskim stworzeniom tak duże oczy?

Wciąż jednak nie udało się ustalić, dlaczego tak niewielkie stworzenia aktywne w ciemnościach (żyjące na dnach oceanów) mają tak duże oczy. To ważne do ustalenia szczególnie w kontekście tego, że generalnie wspomniany gatunek jest nie dość, że mały, to do tego przezroczysty – łatwo im więc ukrywać się przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Uczeni wnioskują, że rozmiary oczu muszą przynosić tym morskim stworzeniom inne korzyści równoważące ryzyko bycia zauważonym przez okoliczne drapieżniki.