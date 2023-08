Łuna 25 nie była jedyna. Historia nieudanych misji księżycowych Rosji

Kompromitacją zakończyła się pierwsza od blisko pół wieku rosyjska misja księżycowa. Wystrzelony 11 sierpnia 2023 r. lądownik Łuna 25 dotarł do Srebrnego Globu, ale 20 sierpnia rozbił się o jego powierzchnię w trakcie wykonywania teoretycznie nieskomplikowanego manewru. W żadnym wypadku nie była to pierwsza porażka ZSRR w próbach podboju Księżyca.

Łuna – księżycowy program pełen porażek

Program kosmiczny Łuna na dobre rozpoczął się w styczniu 1959 roku, kiedy to w stronę Księżyca wystrzelona została sonda Łuna 1. Planowano zderzenie ze Srebrnym Globem, ale w wyniku uszkodzenia systemu kontroli lotu statek minął się z celem i przeleciał obok niego. Mimo to bez wątpienia należy widzieć w tym spektakularny sukces, jako że był to pierwszy statek kosmiczny, któremu udało się pokonać pole grawitacyjne Ziemi.

Replika sondy Łuna 1 © Wikimedia | Alexander Mokletsov

Misja Łuna 1 była zatem zarazem udaną i nieudaną misją, ale rzadko dziś pamięta się o tym, że poprzedziły ją trzy nieudane próby – między wrześniem a grudniem 1958 roku aż trzykrotnie doszło do awarii rakiety nośnej podczas startu.

To, co nie udało się w styczniu, z powodzeniem zrealizowano we wrześniu – właśnie wtedy misja Łuna 2 zakończyła się uderzeniem w powierzchnię Księżyca. Sukcesem zakończyła się także misja Łuna 3 – w październiku 1959 roku zrealizowano cel, jakim był przelot w odległości 6200 km od naszego naturalnego satelity. Wykonano też wówczas pierwsze fotografie niewidocznej strony Księżyca.

Po tych sukcesach nastąpiła jednak era kosmicznych porażek ZSRR. W 1960 roku podjęto dwie próby w ramach programu Łuna. Celem obu było obfotografowanie niewidocznej strony Księżyca. Za pierwszym razem przedwcześnie wyłączono trzeci stopień rakiety, co sprawiło, że statek nie dotarł do celu. Nazajutrz natomiast wielkie plany Rosjan zakończyły się już podczas startu, kiedy to rakieta nośna eksplodowała.

Kolejne próby podjęto dopiero w 1963 roku. Wszystkie trzy zakończyły się niepowodzeniem. Najpierw (w wyniku awarii górnego stopnia rakiety) sonda nie zdołała opuścić orbity okołoziemskiej, później doszło do awarii żyrostabilizatorów rakiety nośnej podczas startu, by wreszcie – w ramach kwietniowej misji Łuna 4 – zamiast wylądować na powierzchni Księżyca, sonda minęła go w odległości ponad 8 tys. km.

ZSRR próbował wylądować na Księżycu jeszcze dwa razy w 1964 roku i sześć razy w 1965 roku. Nie udało się ani razu – pięciokrotnie doszło do awarii rakiety, a trzy razy do roztrzaskania sondy o powierzchnię Księżyca. Sukces osiągnąć udało się dopiero w lutym 1966 roku, kiedy to w ramach misji Łuna 9 zrealizowano pierwsze miękkie lądowanie statku kosmicznego na innym ciele niebieskim niż Ziemia.

Nie tylko Łuna. ZSRR podejmował wiele prób

Historia księżycowych porażek ZSRR nie zamyka się jednak na programie Łuna. Także planowane obloty Srebrnego Globu w ramach programu Zond wielokrotnie nie dochodziły do skutku. W latach 1967-1968 doszło do trzech awarii rakiety nośnej podczas startu. Najtragiczniejszy przebieg miała natomiast próba z 14 lipca 1968 roku, kiedy to eksplozja zbiornika doprowadziła do śmierci jednej osoby i ciężkiego ranienia drugiej. Miało to miejsce podczas przygotowań przedstartowych.

Będąc już przy tym programie warto wspomnieć o misji Zond 6, realizowanej w listopadzie 1968 roku. Rakieta z powodzeniem wystartowała, następnie – zgodnie z planem – obleciała Księżyc, by rozpocząć swoją podróż z powrotem na Ziemię. 14 listopada podjęła lądowanie w Kazachstanie – wtedy doszło do rozbicia rakiety. Można więc mówić tu o porażce, choć ilość zebranych danych świadczy raczej o sukcesie.

Trudno za to mówić o sukcesach, gdy podejmuje się temat serii misji N1, których celem było wyniesienie kosmonautów na Księżyc. W ramach tej kampanii odbyły się cztery starty: w lutym 1969 roku doszło do eksplozji tuż po starcie, na wysokości 12 200 m; w lipcu 1969 roku awaria wyłączyła silniki na wysokości 150 m; w czerwcu 1971 roku doszło do niekontrolowanego obrotu 7 sekund po starcie, co zakończyło się powrotem na Ziemię i pozostawieniem 30-metrowego krateru; w listopadzie 1972 roku silniki zaczęły wybuchać po upływie mniej niż 2 minut od poderwania rakiety. Tym wydarzeniem definitywnie zakończono radziecki program załogowych lotów na Księżyc.

Ostatnią udaną i ostatnią w ogóle misją księżycową Rosjan była Łuna 24 z sierpnia 1976 roku. Tym razem zakończyła się sukcesem – udało się wylądować na powierzchni Srebrnego Globu, zebrać próbki, a następnie powrócić na Ziemię. Mimo to kolejnych lotów nie było. Aż do sierpnia 2023 roku, kiedy to misją Łuna 25 Rosjanie postanowili rzucić światu wyzwanie. Wszystko szło dobrze, aż 19 sierpnia zaczęły pojawiać się problemy techniczne, które dzień później doprowadziły do rozbicia się sondy o Księżyc, a zarazem – rozbicia marzeń o powrocie do czołówki w kosmicznych wyścigu.

Wojciech Kulik, dziennikarz Wirtualnej Polski