Lufthansa wznawia połączenia. Loty głównie do ciepłych krajów. Na liście 20 kierunków

Lufthansa, która negocjuje z niemieckim rządem dofinansowanie w wysokości 9 miliardów euro, od połowy czerwca zamierza uruchomić loty w 20 kierunkach - poinformowała w niedzielę rzeczniczka niemieckich linii lotniczych. Rejsy będą się odbywały głównie do ciepłych krajów.

Na liście miejsc docelowych znalazły się m.in. Wenecja, greckie wyspy Rodos i Kreta, portugalskie miasto Faro oraz hiszpańskie Majorka, Ibiza i Malaga. Jak dotąd nie ma żadnych informacji o połączeniach do Polski. Agencja Reutera podaje, że wszystkie loty będą realizowane z lotniska we Frankfurcie nad Menem. Kolejne miejsca docelowe, do których będą latały samoloty niemieckich linii, zostaną ogłoszone pod koniec tygodnia.