Ludzie wyparowali. Zostawili po sobie tylko "cienie atomowe"

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów tego zjawiska jest zarys ludzkiej sylwetki na schodach przed oddziałem banku Sumitomo w Hiroszimie. Fragment schodów z widocznym zarysem, nazywany "ludzkim cieniem śmierci" , obecnie znajduje się w miejskim Muzeum Pokoju. Instytucja zakupiła ten fragment w styczniu 1971 r., kiedy to cień zaczął blaknąć pod wpływem warunków atmosferycznych.

Michael Hartshorne, emerytowany profesor radiologii z Uniwersytetu Nowego Meksyku, na którego powołuje się Live Science , tłumaczy, że po wybuchu bomby atomowej intensywne światło i ciepło rozprzestrzeniły się od miejsca implozji. Ludzie i przedmioty napotkane po drodze pochłaniały światło i energię, powodując, że obszar wokół nich ulegał silnemu naświetleniu, co sprawiło, że cienie były wyraźnie widoczne.

W praktyce oznacza to, że "cienie atomowe" ukazują rzeczywistą kolorystykę budynków i chodników sprzed wybuchu. Live Science podkreśla, że ogromne ilości energii uwolnione podczas detonacji bomby są wynikiem reakcji rozszczepienia jądra atomowego. Reakcja zachodzi, gdy neutron uderza w ciężkie jądro atomu, takiego jak izotop uranu 235 lub plutonu 239, co prowadzi do jego rozerwania. Ta początkowa kolizja uruchamia reakcję łańcuchową kontynuowaną dopóki nie wyczerpie się paliwo.