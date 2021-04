Lubuskie. Dzieci przypadkiem odkryły "skarby" sprzed 2500 lat

O odkryciu mającym miejsce 22 kwietnia br. dzieci powiadomiły nauczyciela historii, który zareagował równie szybko i zgłosił sprawę do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, który zabezpieczył zabytki oraz miejsce odkrycia i powiadomił służby konserwatorskie.

Ponadto w grobie znaleziono również przepalone ludzkie szczątki, które zebrano osobno. Urząd poinformował, że do tej pory miejsce to nie było ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jednak jeszcze w latach 70. XX wieku mieszkańcy natrafili w okolicy na różne zabytki archeologiczne, co będzie teraz ponownie weryfikowane.