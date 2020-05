Lotniskowiec przepłynął środkiem miasta. "Cavour" opuścił stocznię i przyjmie F-35B

"Cavour" przepłynął tuż przy murach zamku Castello Aragonese po raz drugi, tym razem opuszczając bazę wojskową w Taranto. Pomimo pandemii choroby COVID-19, wydarzenie przyciągnęło tłumy gapiów. Co prawda nie tak wielkie, jak podczas powitania statku , ale na punktach widokowych zgromadziły się setki ludzi.

Po renowacji na pokładzie okrętu zmieści się do 16 myśliwców najnowszej generacji F-35B. "Cavour" trafił do stoczni swojego producenta - firmy Fincantieri. Statek co prawda zbudowano w innej lokalizacji, na północy Włoch w Riva Trigoso, około 50 km od Genui. Koszt modyfikacji wyliczono na 74 miliony euro.