Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne wiadomości + 2 covidloteria szczepionkowa oprac. Karolina Modzelewska Dzisiaj, 08-07-2021 16:07 Loteria szczepionkowa. Podpowiadamy, kiedy i jak sprawdzić wyniki Loteria Narodowego Programu Szczepień ma zachęcić jak największą liczbę Polaków do zaszczepienia się na COVID-19. Każdy uczestnik ma 4 szanse na wygraną, a wśród nagród znajduje się gotówka, samochody i hulajnogi elektryczne. Wyjaśniamy, jak głosować i kiedy sprawdzić wyniki. Share Loteria szczepionkowa ruszyła Źródło: Pixabay Wzięcie udziału w loterii szczepionkowej wiąże się z koniecznością rejestracji. Można tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest kontakt z Infolinią Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989. Drugim - rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. Należy podać lub uzupełnić swoje dane oraz wyrazić zgodę na udział w loterii. Kto może wziąć udział w Loterii Narodowego Programu Szczepień? W loterii szczepionkowej udział może wziąć każda pełnoletnia osoba, która ma pełne szczepienie przeciwko COVID-19 i została zaszczepiona nie później niż do 30 września 2021 r. Jak wziąć udział w loterii szczepionkowej? Każdy z uczestników loterii ma 4 szanse na wygraną. Można otrzymać nagrodę natychmiastową, nagrodę tygodnia, nagrodę miesięczną oraz finałową. W przypadku nagrody natychmiastowej – co 500. osoba biorąca udział w loterii może wygrać 200 zł, a co 2000. osoba – 500 zł. Liczba takich nagród jest ograniczona i wynosi 52 tys. Kolejną szansę na wygraną stwarza 12 losowań tygodniowych, 3 losowania miesięczne oraz losowanie finałowe. W przypadku losowań tygodniowych za każdym razem można wygrać 5 x 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. W losowaniach miesięcznych gra toczy się o 2 nagrody po 100 tys. złotych i 2 samochody Toyota Corolla. Natomiast w finale można zdobyć 2 nagrody po milion złotych oraz 2 samochody Toyota C-HR. Kiedy odbędą się losowania? Harmonogram losowań tygodniowych 14.07.2021 (okres rejestracji od 01.07.2021 – 11.07.2021)

6 października (okres rejestracji od 20.09.2021 do 30.09.2021) Harmonogram losowań miesięcznych 4 sierpnia 2021 (okres rejestracji od 01.07.2021 do 31.07.2021) 8 września (okres rejestracji od 01.08.2021 do 31.08.2021) 6 października (okres rejestracji od 01.09.2021 do 30.09.2021) Losowanie finałowe: 06.10.2021 Skąd dowiem się o wygranej w Loterii Narodowego Programu Szczepień? Osoby, które wygrają nagrody w loterii szczepionkowej, zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem SMSa. W przypadku nagród codziennych będą to wiadomości bezpośrednio z PKO Banku Polskiego. W ich treści znajdzie się kod awizo, kwota wypłaty oraz termin ważności kodu. Jeśli chodzi o nagrody o wyższej wartości, SMSy rozsyłane do zwycięzców będą zawierały link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Wyniki będzie można również sprawdzić na stronie internetowej loterii. Warto pamiętać, aby zachować szczególną czujność w przypadku SMSów z informacją o wygranej. Należy sprawdzić, jaki jest nadawca, czy nie zawierają błędów ortograficznych i czy podany link nie jest podejrzany. Wiadomo bowiem, że jedną z wielu metod, którymi posługują się przestępcy, jest podszywanie się pod znane podmioty (np. OLX, DHL itp.) wyłudzanie i kradzież wrażliwych danych, właśnie za pośrednictwem SMSów i linków z przekierowaniem do stron internetowych. ZOBACZ TEŻ: Pod Saharą kryje się ogromny zbiornik wody. Jest jak siedem Bałtyków