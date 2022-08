Logitech MX Mechanical: Ideał do pracy dla graczy? [TEST]

Jeśli większość życia spędziłeś grając w gry, albo może - kto wie - jesteś starszy niż węgiel i pamiętasz czasy klawiatur podłączanych do wielkich szarych pudeł za pomocą portu RS-232, prawdopodobnie lubisz niepowtarzalne wrażenie, jakie daje pisanie na klawiaturze mechanicznej. Jeśli tak, oglądaj dalej - będzie coś dla ciebie.

Jak Logitechowi wyszło łączenie klawiatur do pracy z mechanicznymi przełącznikami? Czy efekt tego łączenia, czyli klawiatura MX Mechanical, okazał się dobry, zły, czy brzydki?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.



Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu. Konstanty Młynarczyk, TL;DR

THE GOOD: Cechy dobre

Rzeczy dobre wypada zacząć od tego, co w tej klawiaturze chyba najlepsze, a na pewno - najważniejsze, czyli od mechanicznych klawiszy. Logitech utrzymał układ swojej flagowej, wspaniałej klawiatury MX Master Keys, wymieniając niskoprofilowe, notebookowe klawisze nożycowe na znane z klawiatur growych mechaniczne. Dlaczego? Bo wiele osób bardzo ceni sobie unikalne uczucie, jakie daje pisanie na takich właśnie klawiszach - długi skok, wyraźny odgłos, charakterystyczne odbicie… to wszystko może zaoferować MX Mechanical.

Ale czekajcie, bo tu jest więcej dobra: kupując tą klawiaturę możesz się zdecydować na jeden z trzech rodzajów przełączników - ciche, z liniowym oporem oraz z wyraźnym kliknięciem (ich odgłosy można odsłuchać na stronie producenta!). Do mnie trafiła ta "cicha" wersja i muszę powiedzieć, że rzeczywiście, w porównaniu z innymi mechanicznymi klawiaturami pracuje wyraźnie ciszej. Plus!

Plus dla Logitecha także za delikatne poprawki wprowadzone do już i tak świetnego zestawu przycisków dodatkowych MX Master. W nowej odsłonie pojawiły się między innymi bardzo potrzebny w ostatnich czasach skrót do wyciszania mikrofonu, do wywołania wirtualnego asystenta oraz do wstawiania emotek.

Następny plus to oprogramowanie Options… Plus, które pozwala w ogromnym stopniu spersonalizować klawiaturę i zarządzać jej funkcjami. Dla mnie szczególnie fajna jest możliwość zmiany zachowania klawiszy Fn i klawiszy funkcyjnych.

Bardzo dobrą cechą jest fantastyczna elastyczność tej klawiatury, jeśli chodzi o łączenie z różnymi urządzeniami i systemami. Może łączyć się przez Bluetooth lub odbiornik Bolt z trzema sprzętami równocześnie - mogą to być pecety, maki, smartfony lub tablety z Androidem czy iOS, wszystko jedno - z możliwością banalnie prostego przełączania.

Co jeszcze zasługuje na pochwalenie? Ładowanie przez USB-C, bardzo wygodne i pozwalające oszczędzić na bateriach, a także wyrafinowane podświetlenie, które nie dość, że włącza się samo, kiedy zbliżysz dłonie do klawiszy, to jeszcze może mieć nie tylko różne natężenie, ale też różne schematy - może niekoniecznie przydatne, ale fajne, więc plus.

THE BAD: Cechy złe

Nie wszystko jest idealnie, powiedzmy to od razu, choć problemy są raczej estetyczne, niż użytkowe.

Na minus zapisałbym fakt, że w porównaniu z MX Keys (która kosztuje podobne pieniądze), MX Mechanical wydaje się być gorzej, taniej wykonana. Plastik od dołu sprawia wrażenie gorszej jakości, całość jest mniej sztywna, a zamiast aluminiowej obudowy mamy tylko aluminiową płytkę. Dziwne, jak na firmę tak dbającą o detale, jak Logitech.

No i jeszcze, może nie wady, ale rzeczy do zauważenia - ciche klawisze są ciche… jak na klawiatury mechaniczne. Nie kupowałbym jej z myślą o pracy nocą przy małym dziecku. No i te wymyślne tryby podświetlenia i obsługujące je czujniki dość mocno drenują baterię - ale zawsze można je wyłączyć.

THE UGLY: Cechy brzydkie

Jest natomiast rzecz, którą uważam za brzydką w kontekście tego, jaką firmą jest Logitech i ile kosztują jego klawiatury. Chodzi mi o to, że na klawiszach specjalnych są jednoczesnie oznaczenia dla pecetów i maków, co wprowadza chaos i wygląda kiepsko. Rozumiem, że można chcieć łączyć się i z windows i komputerem Apple, ale można też nie chcieć. W tej cenie wypadałoby dać wybór.

PODSUMOWANIE

Logitech MX Mechanical to sprzęt nie do przegapienia dla miłośników mechanicznych klawiszy, którzy potrzebują klawiatury do pracy. Oferuje sprawdzony (i jeszcze trochę poprawiony) układ doskonałej MX Keys i wszystkie jej specjalne funkcje i możliwości, jednocześnie dając wybór między trzeba rodzajami mechanicznych przełączników, które każdemu pozwolą znaleźć to, czego szuka.

Plusy Niepowtarzalne doświadczenie pisania na klawiaturze mechanicznej

Sprawdzony układ klawiszy

Możliwość wyboru klawiszy o jednej z trzech charakterystyk

Dobrze dobrane klawisze skrótów

Oprogramowanie konfiguracyjne Options+ ma potężne możliwości

Możliwość łączenia z różnymi systemami i rodzajami urządzeń, do trzech na raz

Emiter Bolt w komplecie

Ładowanie przez USB-C

Inteligentne podświetlenie z wyszukanymi opcjami personalizacji Minusy Jakość wykonania robi mniejsze wrażenie, niż w MX Keys - mniej sztywna, zamiast aluminiowej ramy tylko nakładka

Podświetlenie z wykorzystaniem czujników zbliżeniowych przyspiesza zużycie baterii

Konstanty Młynarczyk, redaktor WP Tech