Leży tam to dziś. To wrak samolotu z II wojny światowej

Robert F. Elliott, 24-letni podporucznik i pilot Lockheeda, musiał awaryjnie wylądować maszyną we wrześniu 1942 r. Choć przeżył wypadek, później został uznany za zaginionego. W 2016 r. jego siostrzeniec, Robert Elliott, odwiedził miejsce, w którym rozbił się P-38 i przyznał, że cieszy się, iż władze zdecydowały nadać wrakowi status pomnika historycznego.

Myśliwiec jest położony około dwa metry pod wodą, u wybrzeży miasta Harlech w północnej Walii. Nazywany przez to "Dziewicą z Harlech" wrak jest widoczny podczas odpowiednich warunków pogodowych. Zdjęcia tego niezwykłego znaleziska uwiecznił między innymi Joseph Mearman, pracownik naukowy Uniwersytetu w Bangor.

Pozostałości P-38, ze względu na ich szeroki udział w działaniach wojennych, można spotkać w różnych miejscach na świecie, w tym na Grenlandii, gdzie przesiadały się one na trasie do brytyjskich baz. 15 lipca 1942 r. sześć myśliwców P-38 i dwa bombowce B-17 natrafiły na śnieżyce, która zmusiła pilotów do awaryjnego lądowania. Załoga została uratowana dziewięć dni później, a samoloty pozostały na miejscu, zakryte przez pokłady lodu. Na początku lat 90. jeden z P-38, nazwany "Glacier Girl", został wydobyty z głębokości około 90 m.