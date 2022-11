Lenovo Yoga 7 Slim Carbon: Niemal idealny ultralekki laptop [TEST]

Witam was serdecznie, tu Kostek Młynarczyk i TL;DR! Dziś zobaczymy, jak z tematem lekkości poradziło sobie Lenovo – oto Yoga 7 Slim Carbon, notebook który jest tak lekki, że jak wieje, to trzeba go trzymać... Potestowałem go trochę i dziś powiem wam, co w nim jest dobre, co złe, a co brzydkie.