Lek na koronawirusa pomaga stworzyć sztuczna inteligencja. Tak samo powstał lek na grypę

Koronawirus z Chin wciąż budzi strach, a naukowcy nieustannie pracują nad stworzeniem skutecznego leku. Szybciej niż oni może to jednak zrobić sztuczna inteligencja – wcześniej w ten sam sposób odkryło lek na grypę.

Koronawirus z Wuhan w Chinach szybko się rozprzestrzenia i trafia do kolejnych państw. Mimo ciągłego skupienia naukowców, wciąż nie udało się jednak stworzyć skutecznego leku, który mógłby uchronić kolejne osoby przed zachorowaniem i śmiercią. Receptą mogą się jednak okazać efekty pracy sztucznej inteligencji, z pomocą której w ubiegłym roku odkryto lek na grypę – zwrócił uwagę portal sztucznainteligencja.org.pl .

Australijscy naukowcy z Uniwersytetu Flinders poinformowali bowiem, że rozpoczęli pracę ze sztuczną inteligencją i innymi narzędziami do modelowania, co ma pomoc znaleźć szczepionki i leki skuteczne w leczeniu zakażenia koronawirusem z Wuhan. Wcześniej osoby z tej samej uczelni pracowały z SI, która doprowadziła do stworzenia leku na grypę.