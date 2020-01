WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Legrys bije rekord Guinnessa. To największy kot świata Największy kot na świecie to imponujące zwierzę. Przyszedł na świat jako połączenie lwa i tygrysa, osiągając niewyobrażalne rozmiary i wagę ponad 418 kilogramów. Dzięki nim trafił do Księgi Rekordów Guinnessa i stał się jedną z największy atrakcji Myrtle Beach Safari. Największy kot na świecie. (East News, Fot: Splash News) Hercules, bo tak nazywa się największy kot na świecie to imponujących rozmiarów legrys, czyli hybryda lwa i tygrysa. Zwierzak obecnie mieszka w Myrtle Beach Safari, rezerwacie przyrody w Południowej Karolinie. Kot o rekordowej wielkości Ogromny legrys został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w 2013 roku, jako największy kot żyjący na świecie. Długość ciała Herculesa to 3,33 metry, wysokość 1,25 metra, a waga ponad 418 kilogramów. W Myrtle Beach Safari można spotkać największe koty na świecie. W parku hoduje się własne, unikalne w skali światowej tygrysy. Są wyjątkowe ze względu na jasny, prawie biały kolor futra. W naturze taki kolor po raz ostatni widziano w latach 50. XX wieku. Hercules jest synem samca białego lwa i samicy białego tygrysa. Jak większość kotów uwielbia jedzenie i zabawę. Każdego dnia pochłania ponad 13 kilogramów mięsa i kilka litrów wody. Sztuczna hodowla hybryd tygrysów i lwów Legrysy wzbudzają wiele kontrowersji. Jedni wskazują, że są cudem wyhodowanym przez człowieka. Inni sprzeciwiają się krzyżowaniu gatunków i zaznaczają, że w naturze nie dochodzi do takich połączeń. Lwy i tygrysy nie łączą się w pary. Dodatkowo wiele legrysów rodzi się z poważnymi wadami wrodzonymi, które wpływają na ich komfort i długość życia. Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (AZA) protestuje przed takim typem hodowli zwierząt. Przedstawiciele organizacji twierdzą, że zwierzęta nie nabywają cech typowych dla własnego gatunku. Dodatkowo hodowla z ukierunkowaniem na uzyskanie określonego koloru np. białego, może wpływać na przyszły rozwój zwierząt. Geny recesywne wypierają geny silniejsze, które powinny dominować u zdrowych zwierząt. Myrtle Beach Safari odpiera stawiane zarzuty. Rezerwat podkreśla, że hodowla dużych kotów jest czymś więcej niż sposobem na zyskanie rozgłosu. Dzięki niej zwiększa się szanse na przetrwanie lwów i tygrysów. Obecnie siedliska tych zwierząt kurczą się ze względu na działalność człowieka, a populacja wolnożyjących kotów spada.