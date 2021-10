LEGO wypuszcza Titanica. To jeden z największych zestawów w historii firmy

Oczywiście nie po to, by odtworzyć katastrofę statku, który zatonął po zderzeniu z górą lodową. Chodzi raczej o to, by można było zajrzeć do środka i podziwiać jego wnętrze. Budowa takiego molocha z pewnością jest skomplikowanym zadaniem, dlatego LEGO rekomenduje jego składanie osobom powyżej 18 roku życia.