Legenda była prawdą. Odkopali w Polsce niemiecki bombowiec

Członkowie Grupy Eksploracyjno-Historycznej "Wisła" rozpoczęli prace wykopaliskowe w połowie października br. Dopiero w kolejnym miesiącu udało się odkopać szczątki samolotu, którym okazał się owiany miejscową legendą Heinkel He 111. Na temat rzeczonej maszyny okoliczni miejscowi mówili od dekad, powtarzając historię zestrzelenia bombowca w latach 40. ubiegłego wieku, 8 sierpnia 1944 r.

– To jest niezwykle ekscytujące, tym bardziej, że to tak znana maszyna z okresu II Wojny Światowej, najbardziej rozpoznawalna i legendarna wręcz– mówił eksplorator Tomasz Sawicki. Wśród znalezionych szczątek udało się zidentyfikować też elementy należące do członków załogi, m.in. obrączkę z grawerem daty ślubu.