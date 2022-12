Laptop do codziennych zadań. Nie przegap tych okazji!

Wybór idealnego laptopa, który sprosta wszystkim naszym wyzwaniom to nie łatwy orzech do zgryzienia. Dostawy komputerów przenośnych w 2022 r. drastycznie spadły i nie ma co ukrywać, że wpłynęło to znacząco na różnorodność laptopów na rynku, a raczej na jej brak. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować dla ciebie przegląd modeli, które wyróżniają się swoją specyfikacją i mieszczą się w granicy 3,5 tys. zł.