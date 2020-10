WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

kuchnia + 3 kuchenkakuchenka indukcyjnaporadnik kupującego Magdalena Tatar wczoraj (17:08) Kuchenki nastawne. Świetne rozwiązanie do kawalerki, aneksu, dla studenta Płyty wolnostojące, zwane też kuchniami nastawnymi lub kuchenkami turystycznymi, kojarzymy głównie z domków letniskowych. Wbrew pozorom te niewielkie urządzenia do gotowania mają dużo więcej zastosowań, są mocniejsze od starszych modeli, znacznie wydajniejsze, a przede wszystkim... tanie i mobilne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Praktyczne kuchenki nastawne ustawimy w dowolnym miejscu (Istock) Płyty wolnostojące – do kawalerki, aneksu kuchennego, na działkę Są małe, zgrabne i w zupełności wystarczające, aby zaspokoić potrzeby osób, które gotują sporadycznie. Kompaktowe płyty wolnostojące to teraz rozwiązanie nie tylko do domku letniskowego. Nowoczesne modele elektryczne i gazowe z powodzeniem można ustawić na blacie eleganckiego aneksu kuchennego. Wzornictwem nie przypominają ciężkich, starych modeli – płytę elektryczną z jednym lub dwoma stanowiskami i o niskim poborze energii, a także eleganckiej obudowie, kupimy w cenie do 200 zł. Najtańsza wyniesie nas nawet niecałe 100 zł, a z budżetem w wysokości ok. 400 zł kupimy model o wysoce zadowalających parametrach. Urządzenia na gaz są jeszcze tańsze. Nowoczesne płyty wolnostojące Wiele osób sądzi, że te kompaktowe urządzenia mimo mobilności i niskiej ceny są gorsze od zwykłych kuchni i sprawdzą się tylko w przypadku przygotowania prostych potraw lub np. tylko ich podgrzewania. Tymczasem niektóre nowsze urządzenia oferują całkiem niezłe parametry, jak np. moc 3500 W, do tego kilka lub kilkanaście poziomów mocy, timer, ustawienia temperatury od 60 do 240 stopni Celsjusza, automatyczne wykrywanie naczyń, blokadę przed przypadkowym włączeniem czy zabezpieczenie przed przegrzaniem. Płyty wolnostojące — dla singla, seniora i nie tylko Starsze, metalowe modele mają wygląd identyczny z górną częścią tradycyjnych kuchni gazowych z piekarnikiem. Pozwalają na podłączenie butli z gazem, dzięki czemu możemy gotować przez długi czas i nie narażamy się na wysokie opłaty za prąd. Za ich wadę uważa się fakt, że po dłuższym czasie użytkowania ich krawędzie mogą rdzewieć, dlatego częściowo zostały zastąpione przez modele np. z hartowanego szkła (dno garnka dobrze przylega do takiej kuchenki, dzięki czemu gotujemy szybciej). Aneks kuchenny dla singla – postaw na kuchnię nastawną Mikroapartamenty, kawalerki i jednopokojowe mieszkania bez wyodrębnionej kuchni to miejsca, gdzie także mogą przydać się niewielkie kuchenki. Brak konieczności wykonywania drogich i pracochłonnych instalacji sprawia, że minikuchenki stawiamy w dowolnym miejscu, przez co oszczędzamy maksimum cennej przestrzeni. Osoby, które zdecydują się na zakup płyty wolnostojącej, mają do wyboru model zasilany prądem, który wystarczy podłączyć do gniazdka, oraz płyty gazowe, które poza samym urządzeniem wymagają też podpięcia butli z gazem. Niektóre opcje sprzedaży tych drugich oferują także profesjonalne podłączenie kuchenki do butli. Płyty wolnostojące – maksymalna mobilność Najważniejsze sprzęty AGD, takie jak kuchenki, lodówki i pralki, często wymagają specjalnego transportu i najczęściej do ich wniesienia do domu lub mieszkania potrzeba co najmniej dwóch osób. Płyty wolnostojące są pod tym względem najłatwiejsze w transporcie i montażu, a do tego nie muszą zawsze stać w tym samym miejscu. Są funkcjonalne i trwałe – świetne np. na rodzinne wypady turystyczne, w czasie których planujemy samodzielne gotowanie na polu namiotowym lub kempingu. Dodatkowe miejsce do gotowania przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy odwiedza nas dużo gości np. z okazji świąt. Wolnostojąca płyta elektryczna na jeden, dwa lub trzy garnki może stać się rozwiązaniem w sytuacji, kiedy wszystkie pozostałe miejsca do gotowania są zajęte. Po zakończeniu gotowania i wystudzeniu płyty można ją po prostu schować do szafki.