Kryzys klimatyczny w Polsce? Komisja sejmowa odrzuca uchwały opozycji

Stan kryzysu klimatycznego i ogłoszenia alarmu klimatycznego. Z takimi propozycjami uchwał do Komisji Ochrony Środowiska przyszli posłowie opozycji. Obie zostały odrzucone. - Ustawodawca to nie rozhisteryzowana nastolatka - odpowiadała Anna Paluch z PiS.

Powód wydaje się oczywisty. To chęć zwrócenia uwagi na dramatyczny stan klimatu w Polsce. Ostrzeżenia ONZ, dotyczące negatywnych skutków rosnących stałych temperatur, dotycząc w końcu także Polski .

Kryzys klimatyczny w Polsce?

Projekty wzywały Radę Ministrów do wszczęcia natychmiastowych działań antykryzysowych w zakresie zmian klimatycznych, zanieczyszczonego powietrza czy ubóstwa energetycznego. O ile Koalicja i Lewica wyraziły chęć współpracy w stworzeniu wspólnej uchwały, o tyle pozostali posłowie przejawiali negatywne nastawienie wobec omawianych propozycji.

Anna Paluch, posłanka PiS pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) zaznaczyła – Ustawodawca to nie rozhisteryzowana nastolatka.

Dodała, że treść złożonych projektów wskazuje na to, że ich autorzy po prostu nie znają treści rządowego programu w tym zakresie i niewiele wiedzą o podejmowanych działaniach. Jej zdaniem projekty są oderwane od realiów polityki rządu.

Emocje i przeciwstawne poglądy

W trakcie posiedzenia niektórzy nie potrafili utrzymać emocji pod kontrolą. Padło nawet stwierdzenie "niezrównoważeni młodzi ludzie". Pod szczególnym obstrzałem znaleźli się młodzi politycy związani z Partią Zieloni. Należąca do niej Małgorzata Tracz apelowała, aby nie prowadzić debaty ad personam.

W debacie głos zabrał Dobromir Sośnierz należący do partii KORWiN. Był przeciwko proponowanym uchwałom.

- Nie wiem, co miałyby oznaczać stan alarmu klimatycznego – przekonywał. – Ziemia się nie oziębi od gadania o niej – dodał.

Z kolei Jan Duda z PiS przekonywał, że w projektach nie ma ani słowa o tym, co jako społeczeństwo robimy i o faktycznych działaniach podejmowanych przez rząd.

Czy obecny rząd robi wystarczająco dużo?

Politycy partii rządzącej przekonywali, że obecnie wdrażane programy, czyli m.in. "Czyste Powietrze", "Energia Plus", działania związane z fotowoltaiką, budowaniem farm wiatrowych czy ciepłownictwem powiatowym w dużej mierze pokrywają się z tym, czego oczekują proponujący uchwały. Ich treść to tylko dowód na brak wiedzy o tym, co faktycznie jest robione w sprawie klimatu.