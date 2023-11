Kradzież tożsamości. Co warto o niej wiedzieć?

Kradzież tożsamości to przestępstwo polegające na nieuprawnionym przejęciu i wykorzystaniu cudzej tożsamości w celu osiągnięcia korzyści finansowych, uzyskania dostępu do poufnych informacji lub popełnienia przestępstw w imieniu ofiary. To poważne przestępstwo, które może spowodować znaczne szkody osobom, których tożsamość została skradziona.