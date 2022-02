Kradną wypłacane pieniądze. Cash trapping może dotknąć każdego

Cash trapping to bardzo prosta metoda okradania osób korzystających z bankomatu. Aby go zastosować, nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia ani umiejętności hakerskie. Wystarczy kawałek plastiku i taśma dwustronna.

Wszystko dlatego, że cash trapping to określenie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza zastawianie pułapki na gotówkę. I nazwa idealnie oddaje to, co robią oszuści. Wykorzystując idealnie przygotowaną listwę, blokują gotówkę, która powinna trafić do naszych rąk po poprawnie przeprowadzonej transakcji. Metoda jest o tyle niebezpieczna, że nieświadome ofiary mogą nawet nie zorientować się, że właśnie zostały okradzione.