Kosmiczny śmieć zbliża się do Ziemi. Obiekt pochodzi z ISS

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) szacuje, że kosmiczne śmieci pochodzące z ISS wejdą ponownie w ziemską atmosferę 8 marca. Najprawdopodobniej wydarzy się to ok. godziny 18:56 czasu środkowoeuropejskiego. Jak wyjaśnia ESA, ładunek zmierzający w stronę Ziemi to zestaw dziewięciu zużytych baterii, które astronauci wyrzucili w kosmos w marcu 2021 r.