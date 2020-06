Koronawirus we Włoszech. Lekarze są pod wrażeniem. "Te osoby są niezniszczalne"

Koronawirus we Włoszech przyczynił się do śmierci ponad 33 tysięcy osób. Od początku wybuchu pandemii, na Półwyspie Apenińskim odnotowano już ponad 230 tysięcy przypadków COVID-19. Obecna sytuacja w Italii wygląda już znacznie lepiej niż kilka tygodni temu. Tamtejsi mieszkańcy powoli wracają do normalności, a lekarze robią wszystko co w ich mocy, aby liczba zgonów spowodowanych infekcją była jak najmniejsza.