Koronawirus w Polsce. Mapa pokazuje prawie 25 tys. chorych. Na świecie COVID-19 też nie spowalnia

2 czerwca, w Polsce potwierdzono 24 271 przypadki zakażenia koronawisem SARS-CoV-2. Oznacza to ponad 100 przypadków więcej niż wczoraj. Na skutek choroby zmarło łącznie 1081 osób. Mapa zakażeń pokazuje nierówną walkę w poszczególnych województwach. Sytuacja wciąż wygląda najgroźniej na śląsku, gdzie liczba chorych zbliża się do 9000. Najnowsze statystyki wyglądają następująco:

Najmniejszą liczbę zakażeń potwierdzono w woj. lubuskim (118) i warmińsko-mazurskim (179). Niestety, jak wynika z analizy eksperta – w Polsce liczba chorych przybywa szybciej niż w innych krajach Europy. W związku z tym zalecamy ostrożność i stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii .

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że latem lub jesienią możemy spodziewać się drugiej fali COVID-19. WHO ostrzega, że wiele państw może nie być gotowych na to, biorąc pod uwagę wydajność służby zdrowia. To kolejny powód, dla którego zalecamy szczególną ostrożność, gdy planujecie dłuższe przebywanie poza domem.