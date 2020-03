Koronawirus w Polsce. Jest pierwszy śmiertelny przypadek

12 marca 2020 roku odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Łącznie, na świecie z powodu choroby COVID-19 zmarło już 4717 osób. Pierwszy zgon w Polsce zanotowano w szpitalu w Poznaniu.

Z tego względu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała aktualną sytuację za pandemię. Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Przyznał, że WHO jest zaniepokojona "alarmującą szybkością rozprzestrzeniania się pandemii, jak i brakiem odpowiednich działań". Do tej pory na świecie potwierdzono ponad 127 tys. przypadków zarażeń.