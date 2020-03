Koronawirus. Szczepionka i lek coraz bliżej? Przełomowe badania polskich naukowców

Prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody FNP zbadał enzym, który może okazać się kluczowy w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki temu odkryciu mogą przyspieszyć prace nad lekiem oraz sposobami diagnostyki.

- Jest to właśnie to najważniejsze białko - wśród wielu zidentyfikowanych - o którym tajemniczo mówią firmy poszukujące superszybkiego testu diagnostycznego – tak o zbadanym enzymie mówi prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody FNP za rok 2019 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach.

SARS-CoV-2 Mpro, czyli omawiany powyżej enzym, jest odpowiedzialny za cięcie białek niezbędnych wirusowi do replikacji. Znajomość tego enzymu może pozwolić na opracowanie metody, która powstrzymałaby wirus przed replikacją, a tym samym - zabiłaby go.

O ile w przypadku przeciwdziałania zakażeniom i opracowaniu szczepionki badania polskich naukowców mogą mieć mniejsze znaczenie, niż wcześniejsze odkrycia chińskich badaczy , to w przypadku potencjalnego leku dają spore nadzieje. Co więcej zebrane informacje mogą posłużyć także do szybszej diagnostyki COVID-19.

- Gdyby opracować lek, który inhibitowałby działanie tego enzymu (hamowałby jego aktywność - PAP), to praktycznie zabijamy koronawirusa. To wiadomo z poprzedniej epidemii koronawirusa - SARS - mówi naukowiec w rozmowie z PAP. - Jeśli potraktujemy ten enzym jako zamek, to my dorobiliśmy do niego klucz - dodaje.