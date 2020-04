Koronawirus porady. Oto najważniejsze z nich

Eksperci z całego podejmują intensywne działania, aby pozyskać jak najwięcej informacji na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Zdobywana wiedza i doświadczenie pozwalają formułować ogólne zalecenia i porady, których przestrzeganie może zmniejszyć ryzyko zachorowania. Najważniejsze z nich to:

Koronawirus porady

Koronawirus i zalecenia WHO

Według Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy regularnie myć ręce przez co najmniej dwadzieścia sekund, używając do tego mydła z wodą lub środka dezynfekującego na bazie alkoholu. To pozwala usunąć wirusy, które mogą znajdować się na rękach.