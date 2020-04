Koronawirus opanowany? Norwegia potwierdza. Wkrótce dzieci wrócą do szkół

Erna Solberg zapowiedziała we wtorek stopniowe znoszenie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 . - Nowe analizy dają podstawy do lekkiego optymizmu. Widzimy, że krzywa zakażeń spłaszczyła się, a wprowadzone przez nas środki odnoszą skutek - oświadcza premier Norwegii.

Z przedstawionego przez rząd harmonogramu wynika, że od 20 kwietnia do pracy wrócą psychologowie, fizjoterapeuci, a także optycy. Tego też dnia zostaną otwarte przedszkola. Obywatele kraju znów będą mogli cieszyć się wizytami w domkach wypoczynkowych poza miejscem swojego zamieszkania. Tydzień później do nauki w placówkach powrócą uczniowie podstawówek oraz niektórych szkół średnich. Od 27 kwietnia do pracy powrócą także fryzjerzy, masażyści oraz pracownicy salonów kosmetycznych.