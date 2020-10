Koronawirus i przeziębienie. Naukowcy z USA publikują nowe badania

Naukowcy z University of Rochester Medical Center w USA podkreślają, że są autorami pierwszej na świecie pracy pokazującej, iż koronawirus SARS-CoV-2 indukuje komórki pamięci B, czyli długowieczne komórki odpornościowe, które wykrywają patogeny i wytwarzają przeciwciała, aby je zniszczyć, a także zapamiętują je na przyszłość. Uczeni tłumaczą, że następnym razem gdy patogen spróbuje dostać się do organizmu, komórki B wkraczają do akcji szybciej, aby usunąć infekcję, zanim ta rozwinie się na dobre.