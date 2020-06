Koronawirus dotarł do Europy w marcu 2019? Tak sugerują najnowsze badania

Badanie zostało opublikowane w medRxiv i obecnie jest oceniany przez zewnętrznych ekspertów. Dopóki praca nie zostanie zrecenzowana i zatwierdzona, należy te ostrożnie podchodzić do wniosków zawartych w pracy hiszpańskich naukowców.

Co dokładnie odkryli naukowcy?

Jednym z pierwszych odkryć dotyczących SARS-CoV-2 jest to, że znajduje się w kale zarażonych osób. Gdy wirus przedostaje się przez jelita, gdzie może powodować objawy żołądkowo-jelitowe. Traci wtedy swoją zewnętrzną warstwę białkową, ale kawałki materiału genetycznego (RNA) mogą zostać wydalone nietknięte.

W tym konkretnym badaniu epidemiologowie zajmujący się ściekami badali zamrożone próbki z okresu między styczniem 2018 a grudniem 2019, by potwierdzić, kiedy SARS-CoV-2 pojawił się w Barcelonie po raz pierwszy.

Badacze przyznają, że pozytywny test mogło dać już bardzo niewielkie stężenie koronawirusa. Jak zauważa z kolei ScienceAlert, mogło dojść również do przypadkowego zanieczyszczeni próbki z marca 2019 roku. Może to być również koronawirus podobny pod względem RNA do SARS-CoV-2, ale dopiero dalsze badania pozwolą rozwiać wątpliwości.