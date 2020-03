Koronawirus. Blisko 500 przypadków zachorowań w chińskich więzieniach

Koronawirus dalej zbiera swoje żniwo w Chinach. Okazuje się, że dociera nawet do osób przebywających w odosobnieniu. Coraz więcej przypadków zachorowań pojawia się w więzieniach.

Władze potwierdziły, że zarejestrowano ponad 500 przypadków koronawirusa wśród osób przebywających w więzieniach na terenie całych Chin. Jak śmiertelna choroba tam dotarła? Wszystko wskazuje na to, że źródłem zarażenia byli funkcjonariusze więzienni.

Koronawirus w więzieniach

W piątek władze prowincji Hubei podały nowe dane dotyczące ofiar koronawirusa. Wynika z nich, że łącznie 271 chorych to osoby przebywające w więzieniach. Nic jednak nie wiadomo na temat tego, kiedy miało dojść do zarażenia. Spośród nich 230 to osoby przebywające w więzieniu dla kobiet w Wuhan. Szef placówki został zwolniony.