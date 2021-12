Korea testuje nową broń. Kim Dzong Un będzie zaniepokojony [Wideo]

Specjalna konfiguracja silników ma umożliwić lot z prędkością do Ma=7. Zasięg pocisku ma wynieść co najmniej 1000 km, ale oficjalne materiały wskazują nawet na 7000 km. Masa startowa to ok. 2,4 tony, a głowica ma osiągnąć 8,9 m długości i 0,7 m szerokości.