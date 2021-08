Korea Północna posiada imponującą flotę okrętów podwodnych. Są przestarzałe, ale wciąż niebezpieczne

Korea Północna posiada imponującą flotę okrętów podwodnych

Większość okrętów podwodnych wchodzących w skład floty Korei Północnej można uznać za przestarzałe. Pomimo tego, wciąż stanowią ona poważne zagrożenie podczas potencjalnych konfliktów i aktów agresji na inne państwa. Ma to związek z liczebnością floty. Z raportu "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress", który został zaktualizowany w marcu 2020 roku, wynika, że do 2030 roku Stany Zjednoczone będą posiadały 66 okrętów podwodnych wszystkich typów, a Chiny 76. Z kolei Rosja posiada obecnie 59 okrętów podwodnych.