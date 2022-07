Kopią kryptowaluty i wkopują zwykłych śmiertelników. Rachunki są kosmiczne

Wydobywanie kryptowalut, czyli popularne "kopanie" przestało mieć sens . Ma na to wpływ kilka czynników, które potwierdzają tę tezę. Przede wszystkim Bicoin traci na wartości , po drugie ukryte w blockchainie równania matematyczne są coraz trudniejsze i wymagają większej mocy obliczeniowej, to zaś generuje potrzebę posiadania lepszego sprzętu w większej ilości.

Karty graficzne i układy służace do "miningu" (ang. kopania) muszą być czymś zasilane, a więcej urządzeń potrzebuje większej ilości prądu. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której proces kopania Bitcoina jest droższy niż uzyskana przez to wartość kryptowalut.