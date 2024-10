Koniecznie spójrz w niebo. Okazja do podziwiania widowiska

We wtorek 22 października 2024 r. w Polsce pojawi się kolejna okazja do obserwacji przelotu satelitów Starlink. Kosmiczny pociąg Elona Muska rozciągnie się na nocnym niebie na kilka minut, pozostawiając przy tym okazję do wykonania fotografii i podziwiania przelotu szeregu satelitów nad naszym krajem.