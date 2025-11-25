Koniec wsparcia Windows 10, a zbliżają się święta. ASUS oferuje rozwiązanie

14 października 2025 roku Microsoft zakończył oficjalne podstawowe wsparcie techniczne dla Windows 10. Oznacza to, że po tej dacie miliony użytkowników nie otrzymają regularnych aktualizacji bezpieczeństwa. Chyba że mieszkańcy UE oraz Norwegii i Szwajcarii zarejestrują się w programie Extended Security Updates (ESU), co jednak tylko odracza nieunikniony koniec Windows 10 o rok.

Brak wsparcia dla tego systemu operacyjnego w dłuższej perspektywie oznacza większe ryzyko infekcji komputera za pomocą złośliwego oprogramowania, ataków ransomware, czy problemów z kompatybilnością oprogramowania. Złośliwe oprogramowanie może obejmować np. wykradanie danych do logowania do różnych aplikacji czy przeznaczenie naszego komputera jako części sieci botnet wykorzystywanej przez przestępców. Z kolei ransomware to typ złośliwego oprogramowania szyfrujący dane na dysku w celu wymuszenia opłacenia okupu.

System operacyjny jest najważniejszym punktem obrony przed tego typu zagrożeniami poza oprogramowaniem antywirusowym, więc zmiana na Windows 11 jest zasadna. Z tego względu przy okazji przejścia warto rozważyć wymianę paruletniego laptopa na nowy model o wielokrotnie lepszych parametrach, który jest także przygotowany do działania w erze AI. Bardzo dobrym wyborem dla szerokiego grona użytkowników będą laptopy ASUS-a z serii Vivobook, Zenbook oraz ProArt.

ASUS Vivobook S16 – optymalny wybór do codziennych obowiązków

ASUS Vivobook S16 jest przeznaczony dla użytkownika poszukującego stylowej konstrukcji do wykonywania podstawowych zadań. Gustowna obudowa z polimerów oraz aluminium skrywa procesory Intel Core do najnowszych Ultra 7 (seria 2) wyposażonych w zintegrowaną jednostkę przetwarzania neuronowego NPU (Neural Processing Unit) o wydajności 13 TOPS i zintegrowany układ graficzny Intel Arc. To, w połączeniu z 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności do 1 TB, daje tandem, który wystarczy do pracy biurowej czy rozrywki w prostych grach lub polegającej na oglądaniu filmów.

Wszystko jest wyświetlane na 16-calowej matrycy w formacie 16:10 typu IPS o rozdzielczości 1920x1200 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Z kolei w przypadku pracy bez gniazdka zastosowana tu bateria o pojemności 70 WHr wystarcza na nawet do 20 godzin działania, a jej ponowne ładowanie do 60 proc. zajmuje 49 minut.

ASUS Vivobook S16 © materiały partnera | ASUS

ASUS Zenbook A14 – budowa premium i lekkość ponad wszystko

ASUS Zenbook A14 jest z kolei rozwiązaniem przeznaczonym dla osób potrzebujących bardzo lekkiego sprzętu, który zarazem będzie elegancki i wystarczy do typowych biurowych zadań bądź prostej rozrywki. ASUS-owi udało się te wymagania osiągnąć, ponieważ Zenbook A14 waży zaledwie 980 g, a jego obudowa pozostanie w idealnym stanie na długo. Sekretem ASUS-a jest zastosowanie materiału Ceraluminum, który w porównaniu do anodowanego aluminium jest znacznie bardziej odporny za zarysowania oraz cechuje się większą wytrzymałością. To sprawia, że ASUS Zenbook A14 może pozostać piękny mimo wystąpienia zdarzeń losowych np. upadku sprzętu. Plusem nowego materiału jest też jego bardziej ekologiczna produkcja, ponieważ ta wymaga do procesu tworzenia powłoki wody, a nie organicznych rozpuszczalników czy kwasów.

Wspomniana stylowa obudowa skrywa wydajne oraz energooszczędne procesory Snapdragon z serii X z dedykowanym układem AI Hexagon NPU o wydajności do 45 TOPS sparowane z maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej. To wszystko pozwala na komfortową pracę czy oglądanie filmów, a bateria o pojemności 70 WHr wystarczy nawet na 32 godziny działania. Co więcej, jej ponowne naładowanie do 60 proc. zajmuje tylko 49 minut.

Do tego dochodzi "wisienka na torcie", jaką jest wyśmienita 14-calowa matryca OLED zajmująca 90 proc. powierzchni obudowy. Panel o rozdzielczości 1920z1200 pikseli charakteryzuje się idealną czernią (nieskończony kontrast), 100 proc. pokryciem palety kolorów DCI-P3 oraz ma certyfikację VESA HDR True Black, 600 dzięki czemu oglądanie filmów na Zenbooku to czysta przyjemność. Plusem są też certyfikacje TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display oznaczające ograniczenie o 70 proc. emisji szkodliwego światła niebieskiego.

ASUS Zenbook Duo – nietuzinkowa hybryda laptopa i tabletu

ASUS Zenbook Duo to wymiarowo 14-calowa konstrukcja, którą w parę sekund można zamienić w tablet o powierzchni roboczej wynoszącej 19,8 cala. Jest to możliwe, ponieważ klasyczny panel roboczy z klawiaturą i touchpadem z Bluetooth jest odłączany, a pod nim znajduje się drugi ekran typu OLED ze wsparciem dla rysika ASUS Pen 2.0 z 4096 poziomami nacisku. Zastosowane ekrany OLED charakteryzują się rozdzielczością 2880x1800 pikseli, częstotliwością odświeżania 120 Hz, 100 proc. pokryciem palety kolorów DCI-P3 oraz dysponują certyfikatami VESA HDR True Black 500 oraz Pantone.

W rezultacie pozwala to mieć niemalże 20-calowy dotykowy ekran wraz z panelem roboczym mieszczący się w etui zarezerwowanym dla 14-calowych ultrabooków. Co więcej, ASUS Zenbook Duo jest wyposażony w zintegrowaną składaną podpórkę z regulacją wysokości i kąta nachylenia w zakresie 40-70 stopni, co pozwala idealnie dostosować go do miejsca pracy. Z pewnością będzie to rozwiązanie, które docenią np. projektanci będący ciągle w ruchu i pokazujący swoje dzieła potencjalnym klientom.

Z kolei komfortową pracę zapewni połączenie nawet 16-rdzeniowego procesora Intel Core Ultra 9 (Seria 2) ze zintegrowaną jednostką przetwarzania neuronowego NPU (Neural Processing Unit) o wydajności 13 TOPS i układem graficznym Intel Arc o łącznym TDP 35W. Do tego dochodzi dysk SSD o pojemności do 2 TB, 32 GB pamięci RAM czy karta sieciowa ze wsparciem standardu Wi-Fi 7.

To wszystko, wraz z cichym i wydajnym układem chłodzenia, zostało upakowane w ważącej zaledwie 1,35 kg obudowie o grubości 14,6 mm wykonanej z Ceraluminum, mającej podstawowe porty, takie jak HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A czy Thunderbolt 4 USB-C.

ASUS Zenbook DUO UX8406 © materiały partnera | ASUS

ASUS ProArt P16 – narzędzie stworzone do zadań specjalnych

ASUS ProArt P16 to konstrukcja przeznaczona dla grafików potrzebujących możliwie jak największej wydajności w zastosowaniach profesjonalnych w stylowej i lekkiej formie, ponieważ całość waży do 1,95 kg. Obudowa jest wykonana z aluminium pokrytego gustowną i odporną na zarysowania powłoką Nano Black.

Najważniejsze są jednak wydajne podzespoły, a te obejmują karty graficzne NVIDIA z serii GeForce RTX 5000 Series z najmocniejszym GeForce RTX 5090 z 24 GB pamięci GDDR7, sparowanym z procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370, wyposażonym w dodatkową jednostkę AI XDNA NPU o wydajności 50 TOPS. Ten tandem o łącznym TDP 120W jest trzymany w ryzach przez wydajny, trójwentylatorowy system chłodzenia wykorzystujący też metaliczną "pastę termoprzewodzącą" Thermal Grizzly Conductonaut Extreme.

To wszystko wraz z możliwością zastosowania do 64 GB pamięci RAM sprawia, że korzystanie z oprogramowania typu DaVinci, Adobe do obróbki wideo, narzędzi do projektowania typu Autodesk, Solidworks czy korzystanie z lokalnych dużych modeli językowych (LLM), nie stanowi najmniejszych problemów, ponieważ mocy jest pod dostatkiem.

Do tego dochodzi rewelacyjna 16-calowa matryca Lumina OLED o rozdzielczości 3840x2400 pikseli. Zadowoli ona nawet najbardziej wymagających grafików. Nie tylko zapewnia odwzorowanie 100 proc. palety barw DCI-P3 i idealną czerń, ale cechuje się certyfikatami VESA Display HDR True Black 1000, Pantone oraz fabryczną kalibracją z błędem Delta E <1 i wsparciem dla rysika stylus MPP2.0 z 4096 poziomami siły nacisku.